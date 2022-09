Bij Uithuizen, in het noordoosten van Groningen, heeft zich zaterdag rond 13.30 uur een tweede aardbeving voorgedaan met een kracht van 1.7, meldt het KNMI. Enkele uren eerder werd het gebied in de gemeente Het Hogeland al getroffen door een aardbeving met een kracht van 2.7.

De bevingen vonden plaats op een diepte van 3 kilometer, maar werden boven de grond goed gevoeld.

De afgelopen weken werden al verschillende bevingen gerapporteerd met Uithuizen als epicentrum. Zo was er een met een kracht van 2.3 op 9 september, op 28 augustus was er een met een kracht van 1.3 en op 19 augustus een met een magnitude van 1.9.

In het gebied komen vaker aardbevingen voor, als gevolg van de gaswinning. De zwaarste beving tot nu toe was op 16 augustus 2012, bij Huizinge. Die had een kracht van 3.6.

Weer veel schade: 'De schrik zit er goed in'

De Veiligheidsregio Groningen sprak zaterdag na de eerste en zwaarste van de twee bevingen van een "enorme knal". "De schrik zit er weer goed in." Op sociale media melden meerdere mensen de beving flink gevoeld te hebben, waarbij huizen trilden en planten verschoven.

Volgens de veiligheidsregio zorgt deze beving opnieuw voor schade aan huizen en mensen. De gemeente Het Hogeland, waar Uithuizen onder valt, laat weten dat de beving op verschillende plekken opgemerkt is en dat inwoners schade kunnen melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).