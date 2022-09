In Noordoost-Groningen is zaterdagochtend een aardbeving gemeten met een kracht van 2,8. Het automatische meetstation van het KNMI registreerde de beving om 10.20 uur in Uithuizermeeden op een diepte van 3 kilometer.

In dat gebied komen vaker aardbevingen voor als gevolg van de gaswinning. Twee weken geleden was er een aardbeving in Uithuizen. Daar waren in augustus ook al twee aardbevingen.

De zwaarste beving tot nu toe was op 16 augustus 2012, bij Huizinge. Die had een kracht van 3.6.

RTV Noord meldt dat er zaterdag rond 12.20 uur honderden reacties binnenkwamen van mensen die de aardbeving hebben gevoeld. Er is nog geen informatie bekend over eventuele schade.