De achtjarige jongen uit Amsterdam die vrijdagavond vermist raakte, is zaterdag teruggevonden. De politie laat via Twitter weten dat hij gezond en wel is aangetroffen.

"Vanwege privacy kunnen we er verder niet veel over kwijt", zegt een politiewoordvoerder. "Ook niet waar hij precies is aangetroffen. Het belangrijkste is dat hij in goede gezondheid is teruggevonden."

Hij kwam vrijdagavond niet thuis, waarop de politie met een zoektocht begon. Met onder meer een politiehelikopter werd boven Amsterdam naar hem gezocht.

Toen hij zaterdag rond 8.00 uur nog steeds niet gevonden was, verstuurde de politie een amber alert. De politie verstuurt zo'n melding naar burgers als een vermist kind mogelijk in gevaar is. In de loop van zaterdagochtend is de jongen gevonden.