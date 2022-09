De politie heeft zaterdagochtend een amber alert verstuurd, omdat een achtjarige jongen uit Amsterdam sinds vrijdagavond vermist werd. Met zo'n bericht roept de politie burgers op naar de jongen uit te kijken, omdat hij mogelijk in gevaar is.

Enkele uren na het amber alert werd de jongen in goede gezondheid teruggevonden.

"We weten niet wat er met hem is gebeurd, alleen dat hij vrijdagavond niet thuis is gekomen", legde een politiewoordvoerder uit. "Daarom hebben we een amber alert uitgegeven." De politie wilde in contact komen met mensen die de jongen voor het laatst hadden gezien.

Het is nog niet duidelijk waarom de jongen vrijdagavond niet thuiskwam. Ook is niet duidelijk waar hij is aangetroffen.