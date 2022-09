Tientallen reizigers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag door een storing gestrand op Amersfoort Centraal. Dat bevestigt een woordvoerder van de NS na berichtgeving door de NOS. De NS regelde geen bussen om de gestrande passagiers weg te brengen.

Volgens de woordvoerder was er door onbekende oorzaak een storing in het ICT-systeem van ProRail. Hierdoor was er sinds vrijdag rond 23.00 uur geen treinverkeer van en naar Amersfoort Centraal mogelijk.

Inmiddels is de storing verholpen. Rond 6.15 uur werd het treinverkeer hervat.

"Het is heel vervelend dat reizigers op het station zijn gestrand", aldus de zegsvrouw. Het inzetten van vervangend vervoer, zoals bussen, was volgens haar door een tekort aan personeel "slechts mondjesmaat" mogelijk.

De NS is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat reizigers die door vertraging of uitval van de laatste trein op een station stranden kunnen thuiskomen. Mochten er geen NS-medewerkers aanwezig zijn die kunnen helpen, dan mag een reiziger een taxi naar huis nemen en deze kosten declareren bij de NS.

Een woordvoerder van de NS laat aan NU.nl weten dat er "tot een zeker tijdstip wel medewerkers op het station aanwezig waren". Deze hebben echter niet "proactief richting de reizigers gecommuniceerd" dat zij een taxi konden nemen en deze kosten konden declareren.