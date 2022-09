Zaterdag overheerst de bewolking en komen er perioden met regen of motregen voor. De meeste neerslag valt in het westen.

In de ochtend regent het op veel plaatsen, waarbij het westen de meeste buien kan verwachten. Geleidelijk trekt de neerslag weg naar het zuiden en zuidwesten. In het noorden en noordoosten wordt het 's middags droger. Later breekt daar mogelijk de zon nog even door.

De temperatuur komt tot slechts 12 of 13 graden tijdens regen en tot 16 graden wanneer de zon nog even tevoorschijn komt. Er staat weinig wind.

In de nacht naar zondag koelt het af naar 9 graden tijdens heldere momenten tot 13 graden in het zuiden onder de bewolking.

