De politie heeft begin vorig jaar kinderporno gevonden op de mobiele telefoon van Donny M., verdachte van de moord op het negenjarige jongetje Gino. Hij werd toen niet opgepakt en er werd ook geen verder onderzoek ingesteld.

Een woordvoerder van justitie bevestigde berichtgeving hierover in De Limburger. Toen de politie de kinderporno vond, wist zij van het zedenverleden van M. Hij was eerder al veroordeeld wegens ontucht met een minderjarige. Desondanks liet de politie hem vorig jaar met rust.

Het mobieltje met de kinderporno kwam volgens justitie terecht in een bak bij de politie. Vervolgens werd de telefoon over het hoofd gezien.

Toen M. in juni dit jaar werd opgepakt voor de moord op de negenjarige Gino, begon de politie in de systemen te zoeken. Op dat moment kwam het mobieltje weer tevoorschijn en werd de telefoon in het onderzoek betrokken.

Gino verdween op 1 juni uit een speeltuin in Kerkrade. Op 4 juni werd zijn lichaam, na aanwijzingen van M., gevonden bij een uitgebrand huis in Geleen. M. was de nacht ervoor aangehouden. Justitie verdenkt hem van het ontvoeren, seksueel misbruiken en het doden van Gino. M. heeft bekend en verschijnt op 5 december weer voor de rechter.