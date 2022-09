De politierechter in Zutphen heeft vrijdag werkstraffen tot honderd uur en voorwaardelijke celstraffen tot een maand opgelegd aan elf boeren. Zij waren op 28 juni aanwezig bij het uit de hand gelopen boerenprotest voor het huis van stikstofminister Christianne van der Wal.

"Het is onacceptabel dat je een politicus thuis op gaat zoeken met een grote groep", zei de rechter. "Dit is zuivere intimidatie."

Negen mannen kregen een werkstraf van honderd uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Twee kregen alleen een werkstraf van zestig uur voor het afdekken van een camera. Een verdachte was minderjarig en kreeg een taakstraf van tachtig uur opgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) had werkstraffen tot 120 uur en voorwaardelijke celstraffen tot twee maanden geëist.

Zo'n 150 boeren en sympathisanten reden op de avond van 28 juni met tientallen trekkers vanaf Bathmen naar de woning van de minister in Hierden. Daarbij werd onder meer een politieauto vernield.

Agenten moesten rennen voor hun leven terwijl trekkers door de blokkade reden, zei de officier van justitie. Met een hakselaar werd hooi over agenten gestrooid, een luchtalarm loeide en er werd vlak voor het huis van de minister mest gedumpt.

Eerder die maand zochten boeren ook al de woning van de minister op. Daarom had de politie de toegangsweg tot haar huis geblokkeerd.

'We wilden ons gewoon laten horen'

Het protest was volgens de boeren een spontane reactie op de behandeling van moties rond het stikstofdossier die middag in Den Haag. "We hadden niet de bedoeling om angst aan te jagen. We wilden ons gewoon laten horen", zei een van hen tegen de rechter.

Bijna alle verdachten zeiden dat ze achteraf een andere keuze gemaakt zouden hebben. Volgens de officier van justitie waanden ze zich onaantastbaar met hun trekkers tegenover een kleine groep agenten.

Hun gedrag zorgde "voor ontremming voor wat er verder allemaal die avond gebeurde", zei de politierechter. Van een demonstratie, waarover de actievoerders repten, was hier volgens de rechter geen sprake.

De meeste actievoerders waren bij de uitspraak aanwezig. "Echt onbegrijpelijk dit", liep een van hen foeterend de rechtszaal uit.