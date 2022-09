Zaterdag is het gedaan met de nazomer, zo meldt Weerplaza. Na een paar mooie dagen wordt het dan erg nat en fris.

Een uitloper van een hogedrukgebied heeft voor rustig en aangenaam nazomerweer gezorgd, schrijft het weerbureau. Maar het hogedrukgebied trekt vrij snel weg richting het oosten en daardoor komen de storingen vanuit de Atlantische Oceaan deze kant op.

Dat zorgt voor een bewolkte vrijdag. En in de loop van de avond gaat het op steeds meer plaatsen regenen.

Tijdens die buien zal het maximaal 15 graden worden. Bij de oostgrens van het land kan het bij droge perioden nog 18 graden worden.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je elke dag het weerbericht ontvangen?

Veel regen op zaterdag

Op zaterdag is het klaar met het prettige zonnetje. Het regengebied trekt zo tergend langzaam over Nederland, dat het de hele dag op de meeste plaatsen gaat regenen. In de avond wordt het geleidelijk wat droger. Of er nog een zonnetje gaat schijnen, is de grote vraag.

Het gebrek aan een sterke wind speelt een grote rol. Daardoor bewegen de wolken zo langzaam, dat op veel plaatsen heel geconcentreerd regen kan vallen. Mogelijk meer dan 20 millimeter, verwacht Weerplaza.

Op zaterdag is het met 13 graden fris. Met op een enkele plek uitschieters naar 16 graden. Het zal vrijwel windstil zijn.

Zondag laat de zon zich weer een beetje zien

Zondag doet zijn naam eer aan, want dan laat de zon zich weer zien. Het regengebied van zaterdag is het land uit en in het noorden en midden van het land begint de dag al vroeg zonnig.

In het zuiden moet iedereen nog even geduldig zijn. Na een enkele regenbui zullen ook daar de regenwolken wegtrekken.

Op de meeste plaatsen blijft het verder droog en zal de zon behoorlijk schijnen. In de loop van de dag ontstaan wel stapelwolken. Aan de kust kan een wolk eventueel uitgroeien tot een wolk met wat regendruppels.

Met 16 graden is het koel voor eind september, maar het zal een stuk aangenamer aanvoelen dan zaterdag.