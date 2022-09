Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer twijfelt of het festival Mysteryland (Hoofddorp) en de Grand Prix van Nederland (Zandvoort) volgend jaar wel in hetzelfde weekend kunnen plaatsvinden. Volgens Schuurmans is het de vraag of het "qua politiecapaciteit wel allemaal kan". Beide evenementen staan gepland van 25 tot en met 27 augustus.

Vorige week werd bekend dat de Grand Prix van Nederland in de Formule 1 een weekend eerder is dan de afgelopen twee jaren. Traditiegetrouw vindt dat weekend ook het dancefestival Mysteryland plaats in Hoofddorp.

Veiligheidsregio Kennemerland moet nog bespreken of dat wel in hetzelfde weekend kan. Burgemeester Schuurmans van de Noord-Hollandse gemeente Haarlemmermeer vindt het "heel prematuur" om al vast te stellen dat beide evenementen tegelijk kunnen plaatsvinden.

Voor zowel het Formule 1-weekend als Mysteryland moet ook nog een vergunning worden aangevraagd. Mysteryland trekt ruim 130.000 bezoekers. Naar de Grand Prix in Zandvoort komen ruim 300.000 mensen.

"We moeten kijken of er genoeg politie en beveiliging is om het allemaal plaats te laten vinden. En we moeten kijken of het logistiek kan", zegt een woordvoerder van burgemeester Schuurmans tegen NU.nl.

'Zandvoort kan geen kant op'

Sinds vorige week is het dus officieel dat het Formule 1-circus eind augustus weer naar Zandvoort komt. Voor het raceweekend zijn al kaarten verkocht. De kaartverkoop voor Mysteryland start vandaag en de artiesten die optreden liggen ook al vast.

Dat beide evenementen doorgaan is voor de woordvoerder vrijwel een zekerheid, "maar wanneer kun je nog wel bespreken", zegt ze.

"De Formule 1 heeft een internationale kalender en die is bekendgemaakt. De kaartverkoop voor de race in Zandvoort is ook al gestart. Je kunt je voorstellen dat die geen kant op kunnen", vervolgt ze. "Laten we nu eerst kijken of het gelijktijdig plaats kan vinden. Als dat niet kan, moet je verder praten."

Mogelijk pas begin volgend jaar duidelijkheid

De politie zegt slechts een "adviserende" rol te hebben in het besluit of Mysteryland en de Grand Prix in Zandvoort gelijktijdig kunnen plaatsvinden. Een woordvoerder verwijst voor het besluit door naar de gemeenten en organisaties.

Connexxion voorziet geen grote problemen met het busvervoer. De hoogtepunten van de bezoekersstromen naar Zandvoort en Hoofddorp liggen volgens het vervoersbedrijf niet op hetzelfde moment van de dag.

Wanneer bekend wordt of beide evenementen eind augustus kunnen doorgaan, weet burgemeester Schuurmans nog niet. "Dat wordt misschien pas februari of maart, want dat is het moment dat de officiële aanvragen binnenkomen", zegt ze.