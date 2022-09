In het bloed van de Spaanse vrachtwagenchauffeur die eind augustus bij het dodelijke ongeval in Nieuw-Beijerland betrokken was, zijn sporen van cocaïne aangetroffen. Volgens het gerechtshof Den Haag zijn er "ernstige vermoedens" dat hij na gebruik van verdovende middelen, "waaronder cocaïne", met een vrachtauto is gaan rijden.

De chauffeur hoeft voorlopig niet terug de cel in en blijft onder bijzondere voorwaarden op vrije voeten. Dit betekent dat hij onder meer geen enkel gemotoriseerd voertuig mag besturen. Ook moet de Spanjaard "aan alles rondom deze zaak meewerken" en aanwezig zijn bij inhoudelijke zittingen van de strafzaak, zo meldt het hof.

Het gerechtshof ziet de bijzondere voorwaarden als enige optie als hij het proces in vrijheid wil afwachten. Anders zou de vrachtwagenchauffeur in voorlopige hechtenis moeten. Die hechtenis was juist door de rechtbank Den Haag opgeheven, omdat "het voor het onderzoek niet van belang is dat de man langer vastzit". Daar is het hof het dus niet helemaal mee eens.

Ook het Openbaar Ministerie (OM) ging in beroep tegen de beslissing om hem in vrijheid te stellen. De openbaar aanklager gaat er wel mee akkoord als de verdachte zich aan de bijzondere voorwaarden houdt.

De chauffeur raakte op 27 augustus van een dijk op de Zuidzijde in het Zuid-Hollandse dorp Nieuw-Beijerland. Hij reed vervolgens in op een buurtfeest. Daarbij kwamen zes volwassenen om het leven. Onder hen was ook een hoogzwangere vrouw, waarmee het dodental uitkwam op zeven.