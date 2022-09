Een helikopter van Kustwacht Nederland heeft twee Algerijnen gered op de Noordzee. Zij hadden in België een jetski gestolen en wilden hoogstwaarschijnlijk de oversteek naar Groot-Brittannië maken. Maar ze hielden een verkeerde richting aan en werden net op tijd opgemerkt op in Nederlandse wateren.

"Er was er al één onderkoeld en we konden ze net op tijd van de Noordzee halen", zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl. "Ze wilden vermoedelijk naar het westen varen. De mannen op de jetski hadden blijkbaar geen kompas of richtingsgevoel."

Het gaat om twee Algerijnen tussen achttien en twintig jaar. De vreemdelingenpolitie onderzoekt of het gaat om ongedocumenteerden.

Volgens Belgische media is de jetski gestolen van de reddingsdienst in Bredene, een West-Vlaamse plaats net boven Oostende. De waterscooter lag niet op het strand, maar in een afgesloten garage. De dieven wisten dus waar ze moesten zijn, schrijft HLN.

De mannen zouden twee jerrycans met benzine met touwen aan de jetski hebben bevestigd. Het gebrek aan benzine nekte het tweetal niet op weg naar Engeland. Een verkeerde richting en mogelijk een mechanisch defect zorgden ervoor dat ze op zo'n 70 kilometer van de kust bij Rotterdam bleven dobberen.

De politie gaat de zaak verder onderzoeken, maar wacht daarmee tot het beter gaat met de twee mannen. "Eerst de medische behandeling en dan zal de vreemdelingenpolitie de zaak verder onderzoeken."