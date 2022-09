De politie heeft in een bakkerij in Schiedam maar liefst 4.800 met hennep gevulde koekjes aangetroffen. Een 39-jarige Schiedammer en een 53-jarige Rotterdammer zijn aangehouden.

De politie is al langer samen met de gemeente Schiedam en het Openbaar Ministerie (OM) bezig met een onderzoek naar handel in softdrugs. "Daarbij kwamen de verdachten en hun bijzondere bakkerspraktijken aan het licht", meldt de politie.

In een opslagbox in de buurt van de bakkerij aan de Koolhovenstraat lagen nog eens tientallen dozen met gevulde koekjes. Ook nam de politie bijna 90.000 euro aan contanten in beslag.

De mannen zijn zondag aangehouden en inmiddels weer op vrije voeten. Zij blijven wel verdachten. De koekjes zijn vernietigd en de bakkerij is op last van de burgemeester gesloten.