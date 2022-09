Vrijdag zijn er wolkenvelden, waarbij in de kustgebieden wat regen kan vallen. De middagtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden.

In het oosten en zuidoosten komt de zon af en toe tevoorschijn. De wind komt uit het zuiden en is zwak. In de middag neemt de wind aan zee in kracht toe tot matig.

In de nacht naar zaterdag komen er meer buien vanuit het noordwesten over ons land. Met name in het westen en noordwesten kan het langere tijd gaan regenen.

De bewolking werkt als een warme deken, waardoor het niet niet kouder wordt dan 10 tot 13 graden.

