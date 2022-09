De gemeente Amsterdam heeft donderdag de Amsterdamspeld uitgereikt aan een lid van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Hij kreeg die vanwege zijn optreden tijdens de gijzeling in de Apple Store van afgelopen februari. 23 andere agenten hebben een Heldenspeld gekregen.

"De politie-inzet bij de gijzeling op het Leidseplein was ongekend groot", aldus de gemeente. "Alle agenten hebben die avond moed en professionaliteit getoond, waardoor alle gegijzelden het pand uiteindelijk ongedeerd konden verlaten."

In totaal hebben 23 agenten een Heldenspeld gekregen. De DSI-agent die ervoor zorgde dat de gijzeling werd beëindigd, kreeg de Amsterdamspeld. De gemeente sprak ook haar waardering uit voor de andere betrokken agenten.

Mensen krijgen een Amsterdamspeld als ze "een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving". De Heldenspeld is bedoeld voor mensen die zich hebben ingezet voor anderen in Amsterdam.

Op 22 februari dit jaar drong een 27-jarige man uit Amsterdam de Apple Store op het Leidseplein binnen en gijzelde daar een klant. Nog eens tientallen mensen hielden zich urenlang schuil in het pand. De gijzelnemer dreigde zichzelf op te blazen en eiste 200 miljoen euro in cryptomunten. Uiteindelijk wist de gegijzelde te ontkomen. Toen de Amsterdammer hem achternarende, werd hij aangereden door de politie. Hij overleed een dag later.

Eerder eerde de gemeente al vijf van de mensen die zich ophielden in het pand. Zij kregen een heldenspeld als dank voor hun "moed en daadkracht".