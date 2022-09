De NS zet op dit moment 7 procent minder treinen in dan in 2019, het laatste jaar voor corona. Dat percentage loopt mogelijk op tot 13 tot 15 procent in 2023 als de personeelstekorten aanhouden. Dat zegt een woordvoerder van de NS tegen NU.nl.

Op 11 december gaat de nieuwe dienstregeling in. Vanaf die datum rijdt de NS met een tiende minder treinen. Dat is dus nog 3 procentpunt minder dan nu al het geval is. De NS maakte eind augustus al bekend dat het bedrijf het aantal treinen vanaf september stapsgewijs terugbrengt.

De daling van het aantal treinen is overal in het land merkbaar. Het is volgens de woordvoerder niet zo dat een regio ertussenuit springt. Feit is wel dat het "pijn doet op sommige trajecten", zegt hij.

Zo heeft het bedrijf het aantal intercity's dat per uur rijdt verminderd van zes naar vier. In de weekenden en in de avonduren rijdt de NS nog maar met twee intercity's en sprinters per uur, in plaats van vier.

De NS kon de huidige dienstverlening vanwege het personeelstekort niet meer waarmaken. "De puzzel was bijna niet meer te leggen", zegt de woordvoerder. Nu het aantal treinen is afgeschaald, geeft dat volgens hem ook "lucht" aan NS-medewerkers, die "lang op hun tandvlees hebben gelopen".

Reisgedrag enorm veranderd door corona

Het personeelstekort is niet de enige reden dat de dienstregeling wordt afgeschaald. Er reizen nog steeds een stuk minder mensen met de trein dan voor corona. Momenteel vervoert de NS bijna een miljoen reizigers per dag. Dat is zo'n 80 procent van de 1,3 miljoen dagelijkse reizigers in 2019.

De NS ziet vooral de forens, die dagelijks pendelt tussen huis en werk, nog niet terugkeren. Dat komt volgens het bedrijf vrijwel zeker doordat het thuiswerken een blijvertje is. "Mensen reizen niet meer vijf keer per dag met de trein, dat zien we duidelijk terug in de cijfers", zegt de woordvoerder.

Met name op vrijdag laten mensen de trein aan zich voorbijgaan. Die dag lijkt sinds corona een typische thuiswerkdag te zijn geworden. Dat is ook de reden dat de NS volgend jaar in de spits op vrijdag minder intercity's per uur laat rijden.