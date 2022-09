De vrouw die begin september werd opgepakt in verband met de jaren oude zaak rondom de dood van Sem Vijverberg is inderdaad de moeder van de baby. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekend. De vrouw is voorlopig op vrije voeten gesteld, maar is nog wel verdachte in de zaak.

De 39-jarige vrouw werd op 6 september aangehouden. De politie vermoedde al dat zij de moeder was van Sem. Nu heeft DNA-onderzoek uitgewezen dat ze inderdaad de moeder is van het jongetje.

Het OM wilde eerst dat de vrouw in voorlopige hechtenis zou blijven. Justitie ging daarbij uit van moord of doodslag van de baby. Het OM wilde ook dat de vrouw langer zou blijven vastzitten om het onderzoek niet te verstoren.

Het is nu voor het onderzoek niet langer nodig om de vrouw langer vast te houden, legt een woordvoerder van het OM uit. De vrouw is meerdere keren verhoord. Ze zegt dat ze geen herinnering meer heeft aan de zwangerschap en bevalling. "Het Openbaar Ministerie laat onderzoeken of en hoe dat mogelijk is", aldus de woordvoerder.

Het OM gaat nu verder met het onderzoek. Zo probeert justitie te achterhalen wie de vader van Sem is. Uit dat onderzoek moet blijken waar de vrouw precies van wordt verdacht en of ze wordt vervolgd.

Het lichaampje van Sem werd in januari 2006 gevonden bij een vijver in Doetinchem. De baby bleek door geweld om het leven te zijn gekomen. De jongens die het kindje vonden, gaven hem de naam Sem. De naam Vijverberg is afgeleid van het voetbalstadion van De Graafschap.