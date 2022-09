De politie moest de afgelopen weken door het hele land uitrukken voor incidenten met zogeheten gelblasters. Vaak melden voorbijgangers dat ze een wapen hebben gezien, aangezien deze nepwapens soms niet van echt te onderscheiden zijn. Welke risico's kleven aan deze speelgoedwapens, waarmee je in hoog tempo gelballen kunt afvuren?

Harde cijfers over incidenten met gelblasters zijn er niet. Het nepwapen is (nog) geen apart vinkje in de database van de politie. Maar dat het aantal incidenten toeneemt, is wel duidelijk.

Van Groningen tot Arnhem, van Utrecht tot Heerlen en van Amersfoort tot Breda kreeg de politie de afgelopen weken meldingen over jongeren die met de nepwapens rondliepen en soms voorbijgangers raakten. In Rotterdam moesten agenten in één nacht drie keer uitrukken voor incidenten met gelblasters.

De trend hangt samen met de app TikTok, waar veelvuldig filmpjes verschijnen van jongeren die met de blasters rondlopen en voorbijgangers beschieten. Dit is niet zonder gevaar. Een schot met gelballetjes op de huid levert op zijn minst een brandende, pijnlijke plek op.

Voorbijgangers raken gewond aan hun ogen

In Rotterdam raakte een meisje gewond aan haar oog toen zij bij een metrostation werd beschoten. En in Goes opende de politie een onderzoek naar mishandeling, omdat een dertienjarige met zijn verwondingen als gevolg van een aanval met een gelblaster naar de dokter moest.

Het zijn overigens niet alleen kinderen die door de gelblasters worden geraakt. In Amsterdam werden bezoekers van een gaybar vanuit een rijdende auto met een nepwapen beschoten. De schutter schreeuwde "kankerhomo's" terwijl hij schoot. Eén man werd geraakt in zijn oog en moest in het ziekenhuis worden behandeld.

Politie moet elke melding serieus nemen

De politie is allesbehalve blij met de trend, zegt woordvoerder Suzanne van de Graaf van de landelijke korpsleiding. "Het kan leiden tot gevaarlijke situaties", legt ze uit. "Mensen in de auto kunnen er bijvoorbeeld van schrikken of het kan letsel opleveren als het nepwapen van dichtbij wordt afgevuurd."

Maar het grootste gevaar is dat de politie niet goed kan inschatten of het om een nepwapen of een echt wapen gaat. "Elke melding over iemand die met een wapen over straat loopt, nemen wij heel serieus", legt Van de Graaf uit.

Al meerdere malen zijn waarschuwingsschoten gelost bij incidenten met gelblasters. "Het kan dan zeker voorkomen dat je onder schot wordt gehouden door agenten en dan luistert het nauw of iemand de instructies opvolgt", aldus de woordvoerder van de korpsleiding. "We kunnen geen risico nemen."

Speelgoedwapens zijn in principe niet verboden

Volgens de wet zijn speelgoedwapens niet verboden. Maar het kan wel strafbaar zijn om met een speelgoedwapen op straat rond te lopen en willekeurige passanten te bedreigen. "Het is geen enkel probleem als je thuis of in je tuin wilt schieten met je gelblaster", verduidelijkt Van de Graaf. "Maar op de openbare weg ben je in overtreding, zeker als het gaat om een gelblaster die niet van een echt wapen te onderscheiden is. Wie schiet en iemand raakt, kan al snel voor mishandeling worden vervolgd."

Sommige gelblasters hebben een fluorescerende kleur. In dat geval kan de politie vrij snel zien dat het om speelgoed gaat. Maar bij donkergekleurde exemplaren is het - zeker op een afstandje - lastig in te schatten hoe groot de dreiging is.

Webwinkel bol.com besloot vanwege het veiligheidsrisico gelblasters niet meer te verkopen. En de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema onderzoekt of de verkoop van het speelgoed aan banden kan worden gelegd. Een Rotterdamse agent deed in het NOS Jeugdjournaal de oproep om ze helemaal te verbieden.

'Wijs je kinderen op de risico's'

Dit is niet het standpunt van de landelijke korpsleiding, benadrukt woordvoerder Van de Graaf. "Wij gaan niet over de wetgeving, dus we zetten nu vooral in op voorlichting en preventie." Zo wijst de politie op TikTok op de risico's van rondlopen met een gelblaster.

"Kinderen realiseren zich vaak nog niet goed waarom het gevaarlijk is om met een nepwapen over straat te lopen. Dus dat proberen we ze uit te leggen. En we hopen ook dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen en hun kinderen wijzen op de risico's en consequenties."