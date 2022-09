Minister Sigrid Kaag (Financiën) heeft beduusd gereageerd op de beschuldigingen van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van woensdag. "Baudet en zijn partijleden ondermijnen de rechtsstaat en de democratie", zei de bewindsvrouw.

Baudet begon zijn bijdrage aan het debat met een complottheorie over Kaags opleiding aan het St Antony's College in Oxford. De FVD-leider zinspeelde erop dat de prestigieuze universiteit een opleidingsinstituut voor geheime diensten is en dat Kaag stiekem betrokken is bij het scheppen van een heel nieuwe wereldorde. Maar dat zijn ongefundeerde complottheorieën waar geen greintje bewijs voor is.

Uit protest verlieten de minister en de rest van het kabinet de zaal tijdens de bijdrage van Baudet. "Het gaat niet alleen om mij, maar ook om journalisten, politie en rechters die hiermee te maken hebben", zei ze.

Baudet ging volgens Kaag al meerdere keren over de schreef. Ook nu noemde ze zijn opmerkingen "grensoverschrijdend". "Halve waarheden en in dit geval natuurlijk ook namens een dictator een half verhaal ophangen", verwees Kaag naar de pro-Russische houding van Baudet.

Toen Kamervoorzitter Vera Bergkamp niet direct ingreep, zag Kaag geen andere keuze dan opstaan en de zaal verlaten. "Dit is mijn grens en ik laat me door niets of niemand op zo'n manier wegzetten, ook niet in het parlement waar ik te gast ben." Meerdere leden van het kabinet verlieten de zaal. Kaag voelde zich gesteund door haar collega's.

Kaag benadrukte dat de strijd tegen de uitspraken van Kamerleden van FVD nog niet ten einde is. "We zijn te lang stil geweest en hebben onze schouders opgehaald. Dit hoort er niet bij", zei de minister.