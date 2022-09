Na een frisse nacht kan donderdag in de vroege ochtend wat mist voorkomen. Als die is weggetrokken, breekt de zon door en wordt het 17 tot 20 graden.

Vooral in de middag is het heerlijk septemberweer. De zon schijnt volop. Op de Waddeneilanden wordt het zo'n 17 graden en in Noord-Brabant en Limburg kan het lokaal 20 graden worden.

In de avond wordt het helder en koelt het snel af. In de nacht naar vrijdag daalt de temperatuur naar 10 graden in Zeeland tot 4 graden in het oosten van Nederland.

