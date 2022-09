Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag gaat de rechtbank vragen 53 strafzaken te schrappen. Volgens een woordvoerder is dat nodig door personeelstekorten. Zowel bij het OM als bij de politie en in de rechtbanken zijn niet genoeg medewerkers voor alle zaken.

De zaken die mogelijk geschrapt gaan worden, zijn met name drugszaken en ontnemingszaken. Bij die laatste pakt het OM spullen of geld af als die oneerlijk verkregen zijn, bijvoorbeeld door diefstal of fraude.

Ook zogeheten "slachtofferloze delicten" kunnen wat het OM betreft geschrapt worden. In die zaken wordt geen schadevergoeding gevraagd of zijn geen slachtoffers die gebruikmaken van hun spreekrecht.

Verder moeten de zaken minstens vier jaar oud zijn om nu maar te laten zitten. Het OM noemt het een pijnlijk besluit, "maar er moet ruimte worden gemaakt voor zaken die het OM nog belangrijker vindt", aldus de woordvoerder.



Of de 53 zaken echt niet meer doorgaan, is nog niet zeker. Het verzoek gaat maandag naar de rechter, die het laatste woord heeft.