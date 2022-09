Youssef T., de neef en ex-advocaat van de vermeende topcrimineel Ridouan T., is woensdag zijn eigen advocaten kwijtgeraakt. Het duo besloot te stoppen met zijn verdediging. Een paar uur later had T. met André Seebregts alweer een nieuwe advocaat.

Advocaat Yassine Bouchikhi wilde niet uitleggen waarom hij gestopt was met zijn werk voor Youssef T. Zijn collega Haroon Raza was niet bereikbaar voor een reactie.

Seebregts wilde op zijn beurt niet ingaan op zijn aanstelling. De advocaat staat ook een andere neef van Ridouan T. bij, Anouar T. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum drie jaar geleden.

Dinsdag staat een nieuwe, voorbereidende zitting gepland in deze zaak. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Youssef T. ervan dat hij de schakel was tussen de gedetineerde Ridouan T. en de buitenwereld.

Hij zou zijn cliënt en familielid hebben geholpen bij het plannen van een gewelddadige uitbraak of ontsnapping. Daarnaast zou hij Ridouan T. hebben geholpen zijn drugshandel voort te zetten.

Tegen Ridouan T. is een levenslange gevangenisstraf geëist. In het grote liquidatieproces Marengo wordt hij verdacht van onder meer zes moorden en vier pogingen daartoe.

OM verdenkt advocaat van hulp bij ontsnappingsplannen

Volgens het OM werkten Ridouan T. en zijn advocatenneef aan drie verschillende plannen voor een gewelddadige uitbraak of ontsnapping. Youssef T. werd op 8 oktober aangehouden tijdens een bezoek aan Ridouan T. in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Sindsdien zit hij vast.

Vorig jaar bezocht Youssef T. zijn neef tientallen keren in de EBI als advocaat. Justitie kreeg na een tijd het vermoeden dat het tweetal heel andere dingen besprak dan juridische kwesties. Daarop begon het OM een onderzoek, waarbij de mannen tijdens de bezoeken werden afgeluisterd en gefilmd met verborgen camera's.

Youssef T. heeft zich inmiddels van het tableau, de lijst van mensen die als advocaat mogen werken, laten schrappen. Hij is dus geen advocaat meer. Youssef T. had een advocatenkantoor in Utrecht.