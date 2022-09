De vijf mensen die op Prinsjesdag in Den Haag werden aangehouden vanwege meerdere overtredingen zijn dinsdagmiddag weer vrijgelaten. Ook zijn zes in beslag genomen tractors weer teruggegeven aan de eigenaren, meldt de politie woensdag.

De vijf mensen waren op verschillende plekken in het centrum opgepakt vanwege belediging, het negeren van een bevel van de politie en omdat ze zich niet konden of wilden legitimeren. Tegen hen allemaal is proces-verbaal opgemaakt.

Vijf eigenaren van de in beslag genomen tractoren zijn niet opgepakt, maar wel geregistreerd bij de politie. Tegen een zesde bestuurder is proces-verbaal opgemaakt omdat hij gevaarlijk reed.

Boeren wilden op Prinsjesdag met tractors in het centrum van Den Haag protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De gemeente kondigde vanwege hun komst een noodbevel af.

Tijdens de rijtoer met de Glazen Koets en de balkonscène lieten mensen hun onvrede over de overheid blijken. Zo klonk er boegeroep en gefluit. Ook waren er omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien.