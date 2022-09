Bijna een kwart van de vrouwen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar was in 2020 slachtoffer van non-verbaal seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast maakten biseksuele personen vaker seksueel grensoverschrijdend gedrag mee dan mensen met een andere seksuele voorkeur. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van expertisecentrum Rutgers in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

De vrouwen kregen bijvoorbeeld ongevraagd en ongewild geslachtsdelen te zien. Daarnaast maakte een vijfde van de zestien- tot achttienjarigen online verbale seksuele intimidatie mee, zoals seksueel kwetsende opmerkingen of verzoeken om naaktbeelden.

De cijfers in dit onderzoek bevestigen opnieuw dat vrouwen veel vaker het slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn dan mannen. Dit geldt voor alle vormen van seksueel geweld. Zo heeft 2,5 procent van de mannen in een jaar tijd offline verbale seksuele intimidatie meegemaakt, terwijl het bij vrouwen bijna drie keer zo vaak (7,3 procent) voorkomt.

Vooral biseksuele vrouwen en vrouwen in de leeftijd van 16 tot 24 jaar krijgen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook biseksuele mannen worden vaker slachtoffer. Afwijking van de dominante heteronorm in de samenleving maakt biseksuele personen, maar ook homoseksuele mannen, kwetsbaarder.