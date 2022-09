De eerste grondvorst van dit najaar is gemeten in Eelde. Bij het Drentse meetpunt daalde de temperatuur aan de grond in de nacht van dinsdag op woensdag naar -1,8 graden, meldt Weerplaza. Ook in Enschede daalde het kwik tot onder het vriespunt: -0,7 graden.

Het koelt zo af doordat er na flink wat regen de afgelopen dagen veel opklaringen waren. Er is weinig bewolking die warmte vasthoudt. Daardoor zakt de temperatuur.

De eerste grondvorstdag van dit najaar is 20 september, want de eerste grondvorst werd even voor middernacht gemeten. Gemiddeld komt het op 28 september voor het eerst tot grondvorst na de zomer. Vorig jaar gebeurde dat op 21 september.

De vroegste datum waarop na de zomer grondvorst is gemeten, is 22 augustus 1973. In 2014 kwam het pas op 5 november voor het eerst sinds die zomer tot grondvorst. Niet eerder gebeurde dat zo laat in het jaar.