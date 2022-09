Jessica B. uit het Friese Kollumerzwaag blijft in de cel voor het medeplegen van de moord op haar man Tjeerd van Seggeren. De advocaat-generaal adviseerde de Hoge Raad eerder de straf te vernietigen. De hoogste rechter ging daar dinsdag niet in mee en oordeelde dat de straf van B. terecht is.

De rechtbank had B. in 2019 al veroordeeld tot een straf van twintig jaar voor de moord op Van Seggeren. In het hoger beroep kwam het hof tot dezelfde straf, maar dan voor medeplegen aan moord.

Volgens het hof kreeg B. hulp, mogelijk van haar Duitse oom. B. zou een sturende en regisserende rol hebben gehad. Het hof sloot niet uit dat er een financieel motief was. Van Seggeren had een levensverzekering van 600.000 euro afgesloten.

B. stapte na het hoger beroep naar de Hoge Raad. De hoogste rechter van het land kreeg het advies van de advocaat-generaal om de veroordeling van B. te vernietigen. Hij stelde dat het bewijs tegen B. uitsluitend indirect is. Het gaat onder meer over verfdeeltjes op de schedel van Van Seggeren en in de auto van B. Daarnaast legde B. onjuiste verklaringen af over haar gedrag rond het moment van de moord.

De Hoge Raad vindt nu dat dat dit bewijs wel voldoende is. Ook vindt de Hoge Raad dat het juist is dat B. voor medeplegen van moord is veroordeeld. Van Seggeren had dusdanig zwaar letsel dat B., gezien haar postuur, dit niet alleen heeft kunnen doen.

Verder heeft een getuige B. gezien rond het tijdstip en nabij de plaats van de moord, samen met een onbekend gebleven man. Voor het bewijzen van medeplegen hoeft de precieze rol van die medeverdachte niet duidelijk te zijn, aldus de Hoge Raad.

B. heeft betrokkenheid bij dood altijd ontkend

Het lichaam van Van Seggeren werd op de ochtend van zondag 9 juli 2017 aangetroffen in een weiland bij Zwaagwesteinde. Hij had op zaterdagavond een muziekfeest in De Westereen bezocht. Van Seggeren zou met een hard voorwerp zijn geslagen.

B. heeft altijd ontkend iets met zijn dood te maken te hebben gehad. Ze stelt dat ze haar man met de auto na het feest wilde ophalen bij het weiland, maar hem nooit heeft gezien en is teruggereden. Het echtpaar met drie kinderen had relatieproblemen. Er was sprake van huiselijk geweld.

In verband met de duur van de procedure wordt de opgelegde celstraf negentien jaar en zeven maanden.