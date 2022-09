De beschermde en anonieme getuige met codenaam 5089 uit de zaak rond de moord op Peter R. de Vries wordt binnenkort opnieuw gehoord. Daarbij gaat het over de verklaringen die hij heeft afgelegd over een mislukte liquidatie in Zeewolde.

Dat meldde de rechtbank dinsdag tijdens een zitting met verdachte Krystian M. (27). Deze verdachte zou een vriend zijn van getuige 5089.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt M. ervan dat hij de moord op De Vries rechtstreeks heeft aangestuurd. Justitie heeft levenslange celstraffen geëist tegen de uitvoerders van de moord. De moordzaak werd uitgesteld nadat het OM nieuwe verklaringen van getuige 5089 aan het dossier had toegevoegd.

M. wordt in de Zeewolde-zaak verdacht van het schieten op een Poolse man in de Kerkstraat op 5 oktober vorig jaar. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn been. Ook raakten twee auto's beschadigd.

Naast M. zitten twee Poolse medeverdachten vast. M. was dinsdag de enige die de zitting in de rechtbank bijwoonde. Daar lichtte zijn advocaat de onderzoekswensen toe, waarvan de rechtbank aantal toewees.

De rechtbank Midden-Nederland was eerder van plan om de zaak over de mislukte liquidatie in Zeewolde dinsdag inhoudelijk te behandelen, maar vanwege de nieuwe verklaringen ging dat niet door. De advocaat van M. diende direct de wens in om de getuige te mogen ondervragen.

Advocaat: 'Merkwaardige dingen' in verklaring

De verklaringen gingen niet alleen over de aanslag op Peter R. de Vries, maar ook over de mogelijke rol van M. bij de mislukte liquidatie in Zeewolde. Getuige 5089 zegt rechtstreeks informatie te hebben verkregen van het slachtoffer in Zeewolde, waarmee hij ook bevriend is.

Advocaat Ronald van der Horst trof naar eigen zeggen "merkwaardige dingen" aan in deze verklaring. Hij zegt dat M. ontkent.

De rechtbank stemde in met het horen van meerdere getuigen en de medeverdachten bij een onderzoeksrechter. Daardoor lijkt een inhoudelijke behandeling van de zaak over de liquidatiepoging in Zeewolde nog ver weg. De volgende inleidende zitting is op 2 december.