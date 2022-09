De politie heeft nieuw beeldmateriaal gevonden in de zaak rond de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman in Mallorca. De beelden zijn kort na de mishandeling gemaakt in de villa waar de verdachten verbleven. NU.nl heeft deze beelden ingezien tijdens onderzoek voor onze nieuwe podcast Het geheim van Mallorca.

De video en verschillende foto's zijn in augustus door de politie aangetroffen op het Snapchat-account van Lars van den H. Op screenshots uit de video is te zien hoe de verdachte zichzelf filmt en verwondingen aan zijn knokkels toont. "Even groepsgevecht gehad", schrijft hij erbij.

Vervolgens richt Van den H. de camera op andere aanwezigen in de villa. Volgens de politie is een mannenstem te horen die zegt: "Het hoofd lag gewoon zo op de grond. Dus ik wil gewoon niet weten wat er aan de hand is." Hierbij plaatst de politie wel de kanttekening dat niet helemaal duidelijk is of er nou 'het hoofd' of 'boven' wordt gezegd.

Ook is niet duidelijk of de opmerking een verwijzing is naar Heuvelman. De 27-jarige man overleed vier dagen na een vechtpartij aan de gevolgen van hersenletsel. Die mishandeling vond vorig jaar in de nacht van 13 op 14 juli plaats voor café De Bierexpress.

Eerder die nacht vond voor café De Zaak ook al een vechtpartij met dezelfde groep verdachten plaats. Van den H. wordt vooralsnog alleen verdacht van betrokkenheid bij het eerste incident.

Beide gevechten zijn onderdeel van een strafzaak die dinsdag 4 oktober begint. Dan zijn ook de eerste afleveringen van Het geheim van Mallorca te beluisteren. Als je je wil abonneren op de podcast, kan dat bijvoorbeeld via Spotify of Apple Podcasts. De trailer van de podcast is hier te beluisteren.

Beelden passen bij verklaringen getuigen

De beelden op de telefoon passen bij verklaringen van twee getuigen. Van den H. zou in de villa hebben geroepen dat hij iemand had geslagen en pijn had aan zijn knokkels.

De verdachte is daar eerder over ondervraagd en zegt dat hij een klap heeft uitgedeeld bij café De Zaak. Beelden van bewakingscamera's bevestigen dat. Van den H. zou bij dat café de verwondingen aan zijn knokkels hebben opgelopen.

Toch zijn er ook getuigen die hem een rol toedichten in het gevecht voor De Bierexpress, waar Heuvelman en zijn vrienden zijn mishandeld. De twintigjarige Van den H. wordt hier (nog) niet voor vervolgd en zegt zich juist afzijdig te hebben gehouden.

Gesprek medeverdachte opnieuw beluisterd

Aanleiding voor het onderzoeken van Van den H.'s telefoon is een gesprek dat medeverdachte Mees T. heeft gevoerd in de gevangenis. Een deel van de inhoud van dat gesprek was tot augustus niet te verstaan. Na aanpassingen aan het geluidsbestand zegt de politie nu wel te horen wat er wordt gezegd.

"Ja. Maar, ik ik, dan weet ik wie die pompert (straattaal voor slaan, red.) heeft uitgedeeld man. Lars, kanker Lars", zou T. tegen zijn gevangenisbezoek hebben gezegd. "Ik weet zeker. Dat is hem, man. Nu weet ik het."

De negentienjarige T. lijkt daarmee te verwijzen naar het geweld tegen Heuvelman. Het slachtoffer is vermoedelijk in zijn gezicht geslagen voordat hij op de grond belandde. Op basis waarvan T. denkt te weten dat Van den H. betrokken is geweest bij de fatale mishandeling, is onduidelijk.

Wachtwoord Snapchat-account na één poging gekraakt

De telefoon van Van Den H. werd direct na zijn arrestatie in beslag genomen. Het beeldmateriaal werd pas in augustus van dit jaar ontdekt, nadat zijn smartphone voor de tweede keer werd ingenomen. De politie had geen moeite om toegang te krijgen tot zijn Snapchat-account., omdat Van den H. zijn geboortedatum als wachtwoord had gebruikt. Het Openbaar Ministerie (OM) wil hier desgevraagd niet op ingaan.

Op het Snapchat-account van de verdachte was ook een foto te zien die gemaakt was op 15 juli, een dag na de fatale mishandeling van Heuvelman. "Willem H. (Holleeder, red.) nog steeds niet gepakt", schrijft Van den H. bij de foto van zichzelf.

Niek Hendriksen, de raadsman van Van den H., laat weten dat zijn cliënt niet vervolgd wordt voor de mishandelingen voor De Bierexpress. Op de inhoud van de beelden wil de advocaat niet reageren.