Een groep van zo'n veertig boeren met trekkers is onderweg naar Den Haag. Ze negeren daarmee een noodbevel dat afgelopen nacht is ingesteld door het gemeentebestuur. De politie heeft een aantal trekkers in beslag genomen.

De boeren rijden binnendoor, over de Ypenburgse Boslaan bij Nootdorp. Er staan ook tractoren stil op de Benoordenhoutseweg. De politie probeert met de groep in contact te komen en heeft inmiddels meerdere boeren tegengehouden.

Op de Binckhorstlaan niet ver buiten het centrum zijn vier trekkers in beslag genomen. De politie laadt de tractoren op een oplegger en voert ze af. Er is ook een legervoertuig aanwezig om de tractoren mee weg te voeren. Voor zover bekend zijn er geen arrestaties verricht.

Den Haag heeft het noodbevel afgegeven "wegens ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde en veiligheid op Prinsjesdag". "Boeren die met hun trekkers willen demonstreren in de stad, worden teruggestuurd en indien nodig vanaf de stadsgrens naar elders geleid", schreef de gemeente afgelopen nacht op Twitter.

119 Zo oefenden de paarden voor Prinsjesdag in Scheveningen

Files rond Den Haag door de boeren

Een politiewoordvoerder bevestigde eerder dat er "signalen" zijn dat "een groep boeren met trekkers" onderweg is. "De politie gaat mensen die met tractoren onderweg zijn naar Den Haag aanspreken en terugsturen. Dat is nu ons beleid."

Burgemeester Jan van Zanen stelde dinsdagochtend dat "boeren hier mogen zijn en demonstreren, dat mag iedereen. Maar niet met groot materieel. Het moet vooral veilig zijn voor het publiek, dat is altijd onze lijn", zo zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Op de A29 staat inmiddels 3 kilometer file vanwege trekkers die op de snelweg rijden, zegt een woordvoerder van de ANWB.