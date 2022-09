In het centrum van Den Haag is dinsdag een noodbevel van kracht. Het gemeentebestuur is daartoe overgegaan "wegens ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde en veiligheid op Prinsjesdag", zo meldt de gemeente op Twitter.

De maatregel lijkt vooral genomen uit vrees voor de komst van protesterende boeren. "Boeren die met hun trekkers willen demonstreren in de stad, worden teruggestuurd en indien nodig vanaf de stadsgrens naar elders geleid", vertelt de gemeente Den Haag op Twitter.

Een gemeentewoordvoerder zegt dat de burgemeester het bevel heeft uitgevaardigd nadat de politie "bewegingen van boeren heeft waargenomen" richting de stad. "Ze zouden op weg zijn naar Den Haag om de openbare orde te verstoren. Dat kunnen we niet gebruiken op Prinsjesdag, zeker niet nu er voor het eerst weer publiek aanwezig mag zijn."

Een politiewoordvoerster bevestigt dat er "signalen" zijn dat "een groep boeren met trekkers" onderweg zou zijn. "We proberen met de groep in contact te komen. En we zullen optreden als ze met tractoren proberen de stad binnen te rijden." Volgens haar zijn er nog geen trekkers in de stad gesignaleerd.