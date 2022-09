Na een regenachtige nacht houdt de buiigheid in de ochtend nog een tijdje aan. Bij opklaringen en een wegvallende wind ligt de temperatuur in het binnenland rond de zes graden.

Gedurende de dag wordt het vaker droog en komt er meer ruimte voor de zon. Met een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het een graad of 17.



Morgen is het een groot deel van dag droog en de wind draait naar het zuiden. Het is met 18 graden een fractie warmer.

