De helft van de advocaten heeft het afgelopen jaar te maken gehad met ten minste één vorm van agressie. Dat concluderen onderzoekers van I&O Research. Vier op de tien advocaten maakten zelfs meerdere incidenten mee.

Het onderzoeksbureau keek in opdracht van de Nederlandse orde van advocaten naar de verschillende soorten agressie. Advocaten kregen het vaakst te maken met verbaal geweld (41 procent). Het draait dan om schelden, schreeuwen, kwetsen en negatieve of discriminerende opmerkingen.



Dat gebeurde zowel tijdens persoonlijke ontmoetingen als online. Andere veelvoorkomende gevallen van agressie zijn intimidatie (34 procent), bedreiging (18 procent) en fysieke agressie (4 procent).

In de helft van alle incidenten komt de agressie van de eigen cliënt, met name in de vorm van verbale agressie. In een op de drie gevallen is de wederpartij ervoor verantwoordelijk. Daarbij wordt vooral gedreigd de advocaat of zijn naasten iets aan te doen.

Een vijfde van de advocaten overweegt om te stoppen

Advocaten die te maken krijgen met agressie zeggen dat dat invloed heeft op de wijze waarop ze hun vak uitoefenen. Ze worden voorzichtiger met hun uitingen en in het aannemen van cliënten. Ze houden vaak rekening met een mogelijke vorm van agressie en hebben minder plezier in hun werk. Ruim een vijfde overweegt hierom zelfs te stoppen.

Er werden ruim duizend advocaten ondervraagd, volgens de onderzoekers vormen zij een representatieve afspiegeling van de ruim 18.000 advocaten.