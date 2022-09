Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant is van de baan, bevestigt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maandag na berichtgeving van Omroep Flevoland. Volgens de organisatie is er te weinig draagvlak onder burgers en de lokale politiek.

Het nieuwe centrum moest het bestaande aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Door de grote toestroom van asielzoekers sliepen daar de afgelopen maanden geregeld asielzoekers buiten.

"Na verschillende gesprekken met de gemeente en een inloopavond met omwonenden werd duidelijk dat er bijna geen draagvlak is", zegt een woordvoerder van het COA tegen NU.nl. "Daarom hebben we moeten besluiten het verzoek in te trekken."

Volgens het COA zou het aanmeldcentrum in Bant, met plek voor ongeveer 250 tot 300 asielzoekers, anders gaan functioneren dan dat in Ter Apel. Asielzoekers zouden alleen op afspraak naar Bant komen en zouden daar dan maar kort blijven voor ze naar een asielzoekerscentrum zouden gaan.

Het COA zegt in gesprek te blijven met de gemeente in de hoop op een andere locatie in de Noordoostpolder een locatie te openen. "Hierbij liggen vraagstukken voor als welke doelgroep hier dan naartoe zou komen, welke infrastructuur nodig is en voor welke duur", schrijft COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker in een brief die in handen is van Omroep Flevoland.

In een poging omwonenden van de noodzaak te overtuigen, ging staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) afgelopen september nog met hen in gesprek. Toen erkende hij dat de gemeente Noordoostpolder al veel doet aan asielopvang. Er staat namelijk al een asielzoekerscentrum waarin plek is voor duizend mensen.

Het is nog niet bekend wat er gaat gebeuren met de kavel die het COA heeft gekocht in Bant voor het neerzetten van een nieuw aanmeldcentrum. De COA-woordvoerder zegt dat daarover overlegd zal worden met de gemeente.