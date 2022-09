De zes verdachten van de vergismoord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy beroepen zich op hun zwijgrecht of zeggen niks met de zaak te maken te hebben. Dat bleek maandag tijdens de eerste zittingsdag in de rechtbank in Rotterdam.

Kiliçsoy (49) werd op 6 juli 2020 op het Thorbeckeplein in het Gelderse Beuningen 's morgens rond 8.30 uur in zijn hoofd en bovenlichaam geschoten. Twee gemaskerde mannen openden het vuur vanuit een gestolen witte Volkswagen Transporter. De auto bleek in juli al te zijn gestolen vanaf de Nassaukade in Amsterdam, en is vermoedelijk al eerder in Beuningen neergezet.

Volgens het Openbaar Ministerie wijst alles erop dat hier sprake is geweest van een vergismoord, omdat de politie geen enkel motief kon vinden.

Geen van de zes verdachten bevestigt dat ze op de dag van de moord of voorafgaand daaraan in Beuningen zijn geweest. Ook op vragen over hun telefoons zwegen ze, evenals over het gebruik van huurauto's die justitie in verband brengt met de vergismoord.

Zo zouden zogeheten spotters in een witte VW Up hebben gezeten. Volgens een getuige reed de auto langs de plek van de moord en keken de inzittenden nadrukkelijk naar het slachtoffer. Op een in beslag genomen telefoon bij verdachte Jomairo D. (29) is een afbeelding gevonden van deze auto.

Schaamhaar en handschoensporen van verdachten in auto

Van Jurviën M. (21) is een schaamhaar met zijn DNA gevonden op de bestuurderszitting in de VW Transporter. In het voertuig vond de politie ook DNA op zogeheten handschoensporen van Jermaine M. (32). Die verklaarde afgelopen zomer bij de politie dat hij heeft geholpen met het opzetten van een fitnessruimte. In de rechtbank deed hij weer het zwijgen toe.

Telefoonnummers die volgens het OM aan enkele verdachten te linken zijn, hebben van Amsterdam naar Beuningen zendmasten aangestraald op en rond de dag van de liquidatie. Deels zijn die nummers ook te linken aan de liquidatiepoging bij een chaletpark in het Utrechtse Tienhoven op 4 juni 2020. Daarbij raakte een man gewond.

De rechtbank trekt meerdere dagen uit voor het strafproces, waarbij in totaal acht verdachten terechtstaan. Vrijdag maken de echtgenote, dochter en zus van Kiliçsoy gebruik van hun spreekrecht. Op 31 oktober worden de strafeisen verwacht.