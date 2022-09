KLM schrapt maandag 42 vertrekkende vluchten op Schiphol. Dat gebeurt na een eerdere oproep van de luchthaven om minder passagiers te vervoeren. Schiphol kampt met een tekort aan beveiligers, waardoor tot eind oktober dagelijks 9250 passagiers minder mogen vertrekken dan eerder aangegeven.

KLM schrapte de afgelopen dagen ook al tientallen vluchten door de situatie op Schiphol. Op zondag zijn dat er 22. Een woordvoerder van Schiphol laat aan NU.nl weten dat het bij die annuleringen is gebleven. Andere luchtvaartmaatschappijen schrapten zondag geen vluchten vanwege het beveiligerstekort.

Hoe het de komende dagen gaat verlopen op Schiphol, kan de woordvoerder niet zeggen. "Een onafhankelijke slotcoördinator kijkt de komende tijd naar de invulling, samen met de airlines." Ook een woordvoerder van KLM kan over de aankomende dagen niets zeggen. "Het wordt echt op dagelijkse basis bekeken", zegt ze.

Donderdag werd bekend dat Dick Benschop vertrekt als baas van Schiphol. De druk op de topman nam steeds meer toe na maanden van chaos, die veroorzaakt werd door personeelstekorten.

KLM is de grootste gebruiker van Schiphol. De maatschappij liet eerder weten "zeer ontstemd" te zijn over de gang van zaken. De woordvoerder benadrukt dat de luchtvaartmaatschappij het liefst geen vluchten schrapt, maar dat doet met de passagiers in het achterhoofd.