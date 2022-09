Bij de rellen na afloop van de Brabantse derby tussen FC Den Bosch en TOP Oss (4-1) zijn zaterdag naast stewards ook twee agenten gewond geraakt. De agenten zijn gewond aan hun hoofd en knie en hebben aangifte gedaan. In totaal zijn zaterdag elf relschoppers opgepakt.

Hoeveel stewards er in totaal gewond zijn geraakt, is niet duidelijk. Wel is bekend dat een van hen zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht. Hij heeft een hoofdwond.

"Op dit moment liggen er twee aangiften", zegt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant tegen NU.nl. "Die zijn afkomstig van de twee agenten die lichtgewond zijn geraakt. De een heeft last van het hoofd en de ander werd geraakt aan zijn knie." Volgens de woordvoerder kunnen er meer aangiften van andere agenten volgen.

De groepen supporters van FC Den Bosch en TOP Oss begonnen na de wedstrijd in Den Bosch massaal dingen te vernielen. Daarnaast ontstonden er vechtpartijen. Die vechtpartijen waren niet alleen onderling en tussen de twee supportersgroepen, maar de agressie richtte zich ook op de politie en Mobiele Eenheid (ME).

De politie is een onderzoek gestart naar alle schermutselingen en sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.

De dreiging was zo groot dat burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch een noodbevel uitvaardigde. Mikkers noemde de agressie en het geweld tegen politie en stewards "onacceptabel". Volgens de burgemeester hebben zij een verantwoordelijke rol en moeten ze ongehinderd hun werk kunnen doen.