Er valt zondag af en toe een bui. Lokaal kan het onweren. Maar tussendoor is het ook lange tijd droog.

Het is koel (maximaal 15 of 16 graden) en er staat een vlagerige wind. Aan zee is de wind krachtig, met in het geval van regen ook forse windstoten.

Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar overdag af.

Ontvang een melding als het KNMI een weeralarm afgeeft. Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.