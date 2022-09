Voedselbanken verlagen de drempel voor het krijgen van een voedselpakket, waardoor meer mensen er voortaan naartoe kunnen. Dat gebeurt omdat de kosten van het levensonderhoud van mensen zijn gestegen door onder meer de inflatie, meldt vicevoorzitter Tom Hillemans van koepelorganisatie Voedselbanken Nederland zaterdag.

De voedselbanken kijken naar het aantal gezinsleden en naar de inkomsten en de vaste lasten. Een alleenstaande ouder met twee kinderen kwam eerst in aanmerking voor een voedselpakket als er maandelijks minder dan 450 euro overbleef voor bijvoorbeeld eten en drinken. Dat bedrag ligt nu op 520 euro.

Het verlagen van de drempel zal volgens Hillemans waarschijnlijk als gevolg hebben dat meer mensen gebruik gaan maken van de hulp die de voedselbanken bieden. Maar hoeveel meer mensen dit zullen zijn, valt volgens hem nog niet te zeggen.

Waar de koepelorganisatie zich zorgen over maakt, is de vraag of er voldoende voedsel blijft binnenkomen bij de voedselbanken. Donateurs, onder meer supermarktketens, leveren namelijk minder aan omdat ze maatregelen hebben genomen tegen voedselverspilling. Hierdoor blijft er minder over voor de voedselbanken.

Vorige maand liet Voedselbanken Nederland al weten dat het totale aantal mensen dat eten ophaalt bij de voedselbank de afgelopen twee maanden met zo'n 10 procent is gestegen. Het gaat hierbij onder meer om ouderen met een AOW-uitkering, die vroeger hun vaste lasten nog wel konden betalen maar dat nu niet meer kunnen.