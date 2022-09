Onderling contact tussen criminelen kan worden stopgezet zolang dat binnen de juridische kaders valt, zegt minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind. Ridouan T. en Mohammed B. zouden elkaar vanuit de gevangenis brieven met Koranverzen schrijven. Mogelijk staan in deze brieven gecodeerde boodschappen, meldt De Telegraaf.

De oorspronkelijke versie van dit artikel bevatte onjuistheden. Er werd gesuggereerd dat minister Weerwind sprak over deze specifieke zaak. Later bleek dat hij alleen heeft gereageerd in algemene zin. Het artikel is aangepast.

T. zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) en B., de moordenaar van Theo van Gogh, is daarvandaan overgeplaatst naar de terroristenafdeling. Of het contact tussen B. en T. ook daadwerkelijk is opgehouden, kan een woordvoerder van de minister niet zeggen.

Weerwind reageert hiermee op berichtgeving van De Telegraaf. Volgens de krant zijn er signalen dat prinses Amalia doelwit zou zijn van de 'mocro-maffia' en dat T. en B. elkaar vaak schrijven.

Volgens Weerwind wordt "geen maatregel geschuwd" in de strijd tegen georganiseerde misdaad, maar voorbeelden geeft zijn woordvoerder niet. De minister komt "op korte termijn met een voorstel voor meer toezichtsmaatregelen en indien noodzakelijk aangescherpte wetgeving", meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Rijksvoorlichtingsdienst gaat niet in op beveiliging van Amalia

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), de politie en het Openbaar Ministerie (OM) willen niet ingaan op de berichtgeving van De Telegraaf over de verhoogde beveiliging van prinses Amalia.

B. zit een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op Van Gogh in 2004. Hij zat eerst in de EBI in Vught, maar is vorig jaar overgeplaatst naar de terroristenafdeling. Volgens De Telegraaf is die in Rotterdam. De woordvoerder van Weerwind wilde hier geen uitspraken over doen.

T. staat in het Marengo-proces terecht voor verschillende moorden en opdrachten tot moorden. Vanuit de EBI zette hij zijn criminele activiteiten voort via zijn neef en advocaat Youssef T., die inmiddels is opgepakt.

108 Hoe Ridouan T. via zijn neef activiteiten kon doorzetten in Vught

T. geschokt door berichtgeving

Ridouan T. is volgens zijn advocaat Inez Weski geschokt door de berichtgeving van De Telegraaf. Hij noemt het "volstrekt absurd" dat hij prinses Amalia of premier Rutte iets aan wil doen.

Weski geeft ook in een bericht aan NU.nl aan dat "het totale onzin is dat er innig contact bestond tussen Taghi en Mohammed B." Volgens de advocaat hebben ze kort samen op een gang in de EBI gezeten maar zit T. in totale afzondering.

Volgens de advocaat is het doel van de berichtgeving om T. te schaden. "En kennelijk worden de gevoelens van de prinses daarbij door De Telegraaf genegeerd. Dit soort ernstig suggestieve berichtgeving lijkt kennelijk steeds weer ter verstoring van het

strafproces tegen T. te verschijnen rond de tijd dat zittingen plaats vinden. Onze vrees is dat uiteindelijk de rechters in het zicht van al dit soort intimiderende berichten T. niet meer eerlijk volgens het geldend recht durven te berechten."