Bij twee incidenten in Nunspeet zijn vrijdagavond in totaal zes mensen gewond geraakt. Het gaat om een mogelijke steekpartij en een ernstig auto-ongeluk dat een paar minuten later plaatsvond. Of beide incidenten met elkaar te maken hebben is niet bekend.

De steekpartij vond plaats bij de Albert Heijn aan de Harderwijkerweg, aldus De Stentor. Er zijn twee personen aangehouden. Zij zouden bekenden zijn van de drie personen die gewond raakten bij het incident.

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht, meldt een politiewoordvoerder aan De Stentor. Het is niet bekend wat de aard van hun verwondingen is.

Enkele minuten na de steekpartij vond een eenzijdig auto-ongeluk plaats aan de Nijverheidsweg. Drie van de vier inzittenden van een personenauto raakten gewond.