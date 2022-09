Brancheverenigingen ActiZ en Zorgthuisnl stemmen toch in met het Integraal Zorgakkoord. De partijen gaven eerder deze week aan geen handtekening onder de afspraken tussen zorgclubs en het ministerie van Volksgezondheid te willen zetten.

In het Integraal Zorgakkoord zijn afspraken gemaakt tussen de zorgsector en het ministerie over de toekomst van de zorg. De partijen hielden daarbij rekening met onder meer de vergrijzing in Nederland. Zo worden beloftes gedaan over het investeren in de wijkzorg.

ActiZ, branchevereniging van organisaties in de wijk- en verpleegzorg, liet vrijdag weten toch in te stemmen met het zorgakkoord na onderhandelingen deze week. De leden hebben inmiddels genoeg vertrouwen in de afspraken van het akkoord, zegt ActiZ. De branchevereniging zegt wel de beloftes uit het akkoord "nauwgezet te monitoren".

Zorgthuisnl wilde dat er via de contracten tussen zorgorganisaties en verzekeraars voor 2023, die rond deze tijd gesloten worden, al meer geld wordt besteed aan de wijkzorg. "Het Integraal Zorgakkoord gaat in 2023 in", aldus bestuurder Hans Buijing van Zorgthuisnl. "Dat betekent dat verzekeraars dus nog een jaar achterover konden zitten."

Na gesprekken met onder meer zorgverzekeraars deze week hebben de partijen nu toch beloofd ook voor komend jaar al meer in de wijkzorg te investeren. Buijing benadrukt wel dat deze herfst moet blijken of verzekeraars zich aan die afspraken houden. "Als het niet gebeurt, dan kan de vraag of we het akkoord ondersteunen alsnog weer op tafel komen. Dan zijn we voor het lapje gehouden."

De huisartsen zeiden deze week eveneens nog niet te kunnen instemmen met het akkoord. Of zij alsnog te overtuigen zijn om op korte termijn te tekenen, is nog onduidelijk.