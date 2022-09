Het KNMI heeft vrijdag voor heel het land code geel uitgegeven. Er vallen regelmatig buien, waarbij onweer, hagel en zware windstoten kunnen voorkomen.

In het zuidwesten van het land geldt de waarschuwing al sinds 13.00 uur. In de andere provincies wordt vanaf 16.00 uur slecht weer verwacht. Het KNMI denkt dat de buien in de nacht van vrijdag op zaterdag wegtrekken.

In de kustprovincies kunnen windstoten van mogelijk 75 tot 80 kilometer per uur voorkomen. In het binnenland bereiken de windstoten een snelheid van 75 kilometer per uur.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van het weer. Het KNMI wijst mensen erop open water en open gebieden te vermijden en niet onder bomen te schuilen.