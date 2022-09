Dit weekend komt de herfst op gang, meldt Weerplaza. Er worden buien verwacht en het is vrij koel voor de tijd van het jaar.

Vooral vrijdagmiddag en -avond heb je een paraplu of regenjas nodig. Dan trekt een gebied met buien van noord naar zuid over ons land.

Daarbij is vooral in de kustgebieden kans op onweer. Voor de buien uit kan de wind behoorlijk uitschieten. In de kuststreken zijn windvlagen van 80 kilometer per uur mogelijk.

Ook later in het weekend is de atmosfeer instabiel. Zaterdag leidt dat tot buien, maar de zon schijnt er met enige regelmaat tussendoor.

Zondag begint de dag met veel wolken en buien in het zuiden van het land. In de loop van de ochtend klaart het op, maar zijn ook nog buien mogelijk.

Later op zondag neemt het aantal buien af. Dan zijn er langere droge perioden met zon.

Wennen aan lagere temperaturen

Na een bijzonder warme start van september kan het wennen zijn aan een maximumtemperatuur van onder de 20 graden. Vrijdag en in het weekend wordt het met moeite 16 graden, terwijl het normaal gesproken in deze periode ongeveer 19 graden hoort te zijn.

De noordwestenwind maakt het gevoelsmatig nog een paar graden frisser. Langs de kust staat windkracht 6, in het Waddengebied mogelijk windkracht 7.

Zondag is de noordwestenwind ook erg aanwezig, maar staat er net een tikkeltje minder wind. In de zon en uit de wind voelt het nog redelijk warm aan.