Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze keer: de meeste gemeenten met grote asielzoekerscentra ervaren daar geen of weinig overlast van en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het einde van de coronapandemie in zicht.

Meeste gemeenten met azc's ervaren geen overlast van asielzoekers

De meeste gemeenten met een groot asielzoekerscentrum ondervinden hiervan geen of weinig overlast. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs de dertig gemeenten met de grootste azc's.

Mensen zijn vaak bezorgd dat een azc in hun omgeving tot meer criminaliteit en overlast leidt. Die zorgen leiden geregeld tot verhitte protesten. Maar gemeenten zien weinig of geen overlast en criminaliteit die verband houdt met het azc in hun buurt.

WHO-directeur ziet einde van coronapandemie in zicht komen

De coronapandemie is nog niet helemaal voorbij, maar het einde komt in zicht. Dat zei de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. De WHO verwacht wel dat het virus nog af en toe de kop opsteekt. Maar de wereld beschikt nu over de middelen om de gevolgen te beheersen.

Gat in de ozonlaag krimpt door maatregelen tegen klimaatverandering

Het gat in de ozonlaag is sinds het jaar 2000 niet meer groter geworden. Het lijkt de laatste jaren zelfs kleiner te worden. Dat is het gevolg van afspraken die we hebben gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan.

Het toont aan dat de maatregelen tegen klimaatverandering kunnen werken. In 1987 werd in het Montrealprotocol afgesproken om de uitstoot van de ozonafbrekende gassen te verminderen.

Mieren hebben 'dokters' die gewonde soortgenoten genezen

Onderzoekers hebben ontdekt dat Afrikaanse mieren hun gewonde soortgenoten genezen met een stofje dat ze zelf aanmaken. Gewonde mieren geven een signaal af wanneer ze hulp nodig hebben. Andere mieren voeren de gewonden gezamenlijk terug naar het nest om ze daar te behandelen.

Chimpansees maken indirect gebruik van deze antibacteriële stof door op de mieren te kauwen. Hun speeksel brengen ze daarna aan op de wonden van hun jongen. Omdat chimpansees nauw verwant zijn aan mensen, kan de ontdekking mogelijk ook bijdragen aan de menselijke geneeskunde.

Hond in VS na maandenlange vermissing herenigd met baasjes

De hond Conway was bijna een jaar vermist, maar werd deze week herenigd met zijn baasjes. De hond raakte in november vermist in de Amerikaanse staat Florida. Dankzij een chip werd hij uiteindelijk teruggevonden. Dat zorgt voor deze hartverwarmende beelden:

Kleiner nieuws om ook blij van te worden

Tot slot nog een paar kleinere ontwikkelingen waar wij op de redactie om moesten glimlachen:

Er zijn ook nog jongeren die wél lezen , ondanks de leescrisis onder de Nederlandse jeugd. Deze jongeren proberen hun leeftijdsgenoten enthousiast te maken voor lezen.

, ondanks de leescrisis onder de Nederlandse jeugd. Deze jongeren proberen hun leeftijdsgenoten enthousiast te maken voor lezen. De Amerikaanse miljardair Yvon Chouinard geeft zijn bedrijf weg om klimaatverandering tegen te gaan . Chouinard is de oprichter van outdoorbedrijf Patagonia, dat 3 miljard euro waard is. De winst van zijn bedrijf wordt nu geïnvesteerd in projecten om klimaatverandering tegen te gaan. Die projecten kunnen tot wel 100 miljoen euro per jaar verdelen.

. Chouinard is de oprichter van outdoorbedrijf Patagonia, dat 3 miljard euro waard is. De winst van zijn bedrijf wordt nu geïnvesteerd in projecten om klimaatverandering tegen te gaan. Die projecten kunnen tot wel 100 miljoen euro per jaar verdelen. Een vader en moeder die allebei op 10 september jarig zijn, hebben een kindje gekregen op dezelfde datum . Vanildo en Kim uit het Zuid-Hollandse Heerjansdam zorgen op hun verjaardag zelf voor het mooiste cadeau. Hun zoontje Shiloh kwam op dezelfde dag gezond ter wereld.

. Vanildo en Kim uit het Zuid-Hollandse Heerjansdam zorgen op hun verjaardag zelf voor het mooiste cadeau. Hun zoontje Shiloh kwam op dezelfde dag gezond ter wereld. Een gepensioneerde verpleegkundige redde aan boord van een vliegtuig het leven van een baby . Tamara Panzino zat op een vlucht van Pittsburgh naar Orlando toen een baby aan boord stopte met ademen. Dankzij het kordate ingrijpen van de vrouw bleef de baby in leven.

. Tamara Panzino zat op een vlucht van Pittsburgh naar Orlando toen een baby aan boord stopte met ademen. Dankzij het kordate ingrijpen van de vrouw bleef de baby in leven. De bijen van de Britse koninklijke familie weten inmiddels ook dat koningin Elizabeth is overleden. Geheel volgens traditie heeft imker John Chapple ze het nieuws deze week persoonlijk verteld. De bijen worden al eeuwenlang op de hoogte gehouden van koninklijke geboortes en sterfgevallen. Men dacht vroeger dat het ernstige gevolgen had als de traditie niet gevolgd werd.

