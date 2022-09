De oversterfte in 2022 ligt in sommige regio's van Nederland stukken hoger dan in andere delen van het land. Uit sterftecijfers blijkt dat met name in Flevoland, Drenthe en delen van Noord-Brabant meer mensen zijn overleden dan verwacht.

In Flevoland zijn dit jaar 14,5 procent meer mensen overleden dan verwacht. Het gaat om in totaal 1.838 overledenen. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS tot en met 28 augustus. In het noordoosten van Noord-Brabant ligt het percentage oversterfte op 10,7. Drenthe ziet 9,7 procent meer overledenen.

In Zuid- Limburg, Gooi en Vechtstreek en Rotterdam-Rijnmond liggen de percentages het laagst. Maar ook daar zijn meer mensen overleden dan verwacht.

Het CBS ziet dat de sterfte dit jaar vooral toeneemt onder verpleeghuisbewoners en tachtigplussers.

Oversterfte in Nederland per regio

Privacyregels zitten verder onderzoek in de weg

Wetenschappers kunnen verder onderzoek naar het grote aantal sterfgevallen in ons land niet goed uitvoeren. Ze krijgen bepaalde gegevens over bijvoorbeeld coronabesmettingen en vaccinaties niet van het RIVM. Jaap van Dissel, de baas van het gezondheidsinstituut, wil wel meer gegevens delen, maar voelt zich verplicht om zich aan de privacyregels te houden.

Eerder kwam het CBS tot de conclusie dat de oversterfte van de afgelopen twee jaar mede het gevolg is van de coronapandemie, maar dat het virus niet alles kan verklaren. Het is belangrijk om uit te zoeken welke oorzaken er nog meer zijn. Zo kunnen uitgestelde zorg en te late diagnoses door uitstel van doktersbezoek tijdens de lockdowns ermee te maken hebben.