Vrijdag is het fris en er vallen flink wat buien. Ook waait het stevig, vooral in de kustprovincies. Tijdens de buien is er kans op zware windstoten. De temperatuur loopt tussen de buien door op tot maximaal 16 graden.

De dag begint onstuimig met talrijke buien die vanaf de Noordzee over het land trekken. De wind komt uit het noordwesten en is matig tot aan zee krachtig. Vlak aan zee kunnen windstoten tot zo’n 80 km/uur voorkomen.

In de middag blijft het buiig. De wind neemt nog wat toe in kracht. Aan het eind van de middag en in de avond trekt vanuit het noorden een nieuw buiengebied over het land. Ook hierbij is kans op onweer, hagel en windstoten.

De nacht naar zaterdag verloopt iets droger, maar vooral in de kustprovincies kunnen nog een aantal buien voorkomen. Aan zee wordt het niet kouder dan een graad of 12. Landinwaarts koelt het tijdens opklaringen af tot een graad of 8.

