Het omvangrijke liquidatieproces Marengo gaat vrijdag een nieuwe fase in. De advocaten krijgen de mogelijkheid om hun visie op de verdenkingen te geven. Inez Weski, advocaat van onder anderen hoofdverdachte Ridouan T., bijt het spits af.

Eind juni is tegen de 44-jarige T. en vier vermoedelijke handlangers een levenslange gevangenisstraf geëist. Ook de broers Mario R. en Mao R. (eveneens cliënten van Weski) hoorden de langst mogelijke straf eisen.

De zittingsdagen voor de pleidooien in de zaken van de zeventien verdachten staan gepland tot in december. Daarna krijgen het Openbaar Ministerie en de advocaten opnieuw de kans om op elkaars verhaal te reageren. Vervolgens moet er een uitspraak komen in dit inmiddels al vier jaar slepende proces. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

Marengo draait onder meer om zes moorden en meerdere pogingen daartoe. Het monsterproces, dat in maart 2018 met de eerste inleidende zittingen van start ging, is voor Nederland van ongekende proporties en heeft van meet af aan onder hoogspanning gestaan.

Terwijl de zaak liep, werd de broer van kroongetuige Nabil B. vermoord, gevolgd door zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. De zittingen zijn omgeven met extreme veiligheidsmaatregelen, waarvoor ook het leger is ingezet.