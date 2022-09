De menselijke resten die dinsdag zijn gevonden op een bedrijventerrein in Hoorn zijn van Sumanta Bansi. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

De politie deed de vondst nadat Manodj B. had opgebiecht waar hij het lichaam van de zwangere studente had verborgen. Onderzoek moest uitwijzen of de gevonden resten inderdaad van Bansi waren. Dat deel van het onderzoek is nu afgerond. De politie en het OM doen nog meer onderzoek in de zaak. Maar "in het belang van het onderzoek", doen zij daar verder geen mededelingen over.

Bansi verdween in februari 2018 op 22-jarige leeftijd. De 42-jarige B. uit Hoorn werd in juni van dit jaar veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het doden en wegmaken van het lichaam van de studente.

Dinsdag werd B. opnieuw verhoord door de politie. Dat gebeurde na een dringende oproep van De Telegraaf en de nieuwe advocaat van B., Theo Hiddema. Direct na het verhoor gingen de rechercheurs samen met B. naar het bedrijventerrein in Hoorn.

Bansi woonde op het moment van haar verdwijning bij B. De studente Biomedische Wetenschappen was op dat moment negen weken zwanger van hem. B. zou haar hebben vermoord omdat de eer van zijn familie op het spel zou hebben gestaan door die zwangerschap. Bansi moest een eerdere zwangerschap al afbreken onder druk van het gastgezin.

De politie heeft al vaker naar het lichaam van Bansi gezocht. Die zoektochten focusten zich met name op recreatiegebied De Hulk in de Noord-Hollandse stad. Het lichaam van Bansi werd toen niet gevonden.