De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt 39 historische schepen aan de ketting vanwege het ontbreken van geldige papieren, meldt de dienst donderdag. De inspectie besloot de in totaal 250 schepen van de zogeheten Bruine Vloot te controleren vanwege een ongeluk waarbij een twaalfjarig meisje om het leven kwam.

De ILT helpt de politie in het strafrechtelijke onderzoek naar het ongeval. Alle schepen die tot dezelfde maatschappij behoren als het vaartuig dat was betrokken bij het dodelijke ongeluk, zijn alvast gecontroleerd door de inspectie. Hiertoe besloot de ILT omdat bij een eerder ongeluk een certificaat ook al niet in orde bleek.

Het ongeluk met het meisje gebeurde op 31 augustus op de Waddenzee bij Harlingen. Er brak een giek af, die later aangetast door houtrot bleek te zijn. De giek zit aan de achterzijde van de mast en houdt het grootzeil op zijn plaats.

Het meisje dat geraakt werd door de giek, overleed ter plekke aan haar verwondingen. Ze was samen met elf andere leerlingen op zeilweek.

De ouders van het slachtoffer stellen de rederij aansprakelijk. Het fatale ongeluk had nog veel erger kunnen aflopen, stellen zij.

Afgelopen jaren meerdere dodelijke ongelukken

De afgelopen jaren zijn er meerdere dodelijke ongelukken geweest op historische zeilschepen. In 2016 kwamen drie mensen om het leven bij een ongeluk met het zeilschip Amicitia in Harlingen. De mast van het schip brak af door houtrot.

In 2019 schrok de branche op van een ander dodelijk ongeval op een scheepswerf in Zaandam. Toen brak de mast van een schip plots af door houtrot en viel op een medewerker.

Drie maanden geleden overleed een man na een ongeluk op het charterschip Wilhelmina, dat ook Harlingen als thuishaven heeft. Toen viel de stalen giek van het schip, volgens de politie.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde in 2017 na onderzoek dat er veel mis was in de branche op het gebied van kennis, onderhoud en veiligheid. Zo zouden de verplichte keuringen niet altijd voldoende zijn om houtrot in masten te ontdekken. Er zouden toen veiligheidsmaatregelen worden genomen.