Het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten ligt nog tot zeker half december stil als gevolg van een stroomstoring begin september in Flevoland. Over een traject van 7 kilometer moeten onder meer de bovenleiding, kabels, seinen en relaiskasten worden vervangen. De kosten daarvan lopen in de miljoenen.

De stroomstoring ontstond op 2 september door kortsluiting en brand in een hoogspanningsstation. Een hoogspanningskabel kwam op een bovenleiding van het spoor bij Swifterbant terecht. Sindsdien rijden er geen treinen meer tussen Lelystad en Dronten.

De afgelopen dagen heeft ProRail onderzoek gedaan op locatie en de eerste herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Het onderzoek maakte duidelijk dat de herstelwerkzaamheden flink wat tijd in beslag nemen. "We zetten echt alles op alles. Gezien de omvangrijke schade is medio december de snelste mogelijkheid", zegt regiodirecteur Harro Homan.

Als alternatief voor de trein rijden er bussen tussen Lelystad Centrum en Dronten. Reizigers op het spoor kunnen omreizen via Amersfoort, maar moeten wel rekening houden met een langere reistijd.

De NS kijkt naar de inzet van langere treinen via Amersfoort, laat een woordvoerder weten aan NU.nl. "Dat is lastig door het personeelstekort, maar heeft wel onze aandacht. Dit is erg vervelend voor onze reizigers, dus we zoeken naar een structurele oplossing."

Volgens de woordvoerder zijn de treinen tussen Zwolle en Amersfoort al "erg druk" met mensen die een alternatief traject zoeken. Mensen die in Dronten wonen, wordt aangeraden in de reisplanner te kijken of ze met de bus kunnen of via Zwolle en Amersfoort moeten reizen.